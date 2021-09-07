MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Düvenci Amerika'dan paylaştı: Masrafları kızım karşılıyor

Ceyda Düvenci Amerika'dan paylaştı: Masrafları kızım karşılıyor

07.09.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızının tedavisi için Amerika'ya giden Ceyda Düvenci, Instagram hesabından kızıyla olan bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın üzerine 'Masrafları kızım karşılıyor' notunu düştü.

Ceyda Düvenci Amerika'dan paylaştı: Masrafları kızım karşılıyor

Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’nın tedavisi için ABD Orlando’ya gitti. Kızıyla baş başa vakit geçiren ünlü oyuncu, beyin plastisitesi için terapi yapan merkezde 5 günlük süreç öncesi anlarını takipçileriyle paylaştı. Düvenci, pozlarına şu notu da yazdı:

Ekran Alıntısı

'DELİLER GİBİ GEZİYORUZ'

“Orlando’ya geldik. Deliler gibi geziyoruz... Anne-kız baş başa ikimize de iyi geldi. Evimizin erkekleri evde kaldı. Melisa’mın kelimeleriyle söylemem gerekirse ‘Hayallerimiz gerçek olacaksa her şeye değer’. Bu terapi sürecimizin masraflarını kızım karşılıyor. Kızım reklam filminde bizimle oynamayı kabul etti ve kazandığı ile düştük yollara.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"
PARTNER Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
Kim Kardashian'a 'dolandırıcılık' uyarısıKim Kardashian'a 'dolandırıcılık' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Kan donduran olay! Vahşete kimse engel olamadı

Kan donduran olay! Vahşete kimse engel olamadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.