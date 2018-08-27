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Ceyda Düvenci'den eşine anlamlı kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Ceyda Düvenci, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla eşi Bülent Şakrak'ın doğum gününü kutladı.

Ceyda Düvenci'den eşine anlamlı kutlama

Geçtiğimiz yıl Okan Ali'yi dünyaya getiren Ceyda Düvenci, doğum yapmış olması sebebiyle eşi Bülent Şakrak'ın doğum gününü istediği gibi kutlayamamıştı ama unutamayacağı bir hediye vermişti.

Düvenci, bu yıl eşinin doğum gününü hayalini kurduğu şekilde kutladı.

Sosyal medyada eşi Bülent Şakrak'ın doğum günü fotoğrafını paylaşan Düvenci "Tanıştığımız gün uzun sohbet arasında 'ben doğum günü kutlayamam hiç, herkesler tatilde olur hep' dedi... Ben de aklıma o gün koydum. 'Dedim ki içimden ‘40 yaş doğum gününü unutamayacaksın sevdiğim' gerçekten de unutamadı çünkü baba oldu ve kutlama yapamadık. Bu sene hayalini kurduğum doğum gününü yapabilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum sevdiğime hemen teşekkürümü haykırmak isterim. Ama asıl özetim şudur ki kendinizi de sevdiğinizi de şımartın bol bol. Dostlarla sarmalansın etrafınız. Hayatınızda unutulmaz günleriniz bol olsun... mutluluk için abartmaktan çekinmeyin seni seviyorum aşkım " notunu düştü.

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Ceyda Düvenci'nin paylaşımına yanıt olarak Bülent Şakrak, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "İyi ki doğdum karıcım, iyiki" notuyla karşılık verdi.

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ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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