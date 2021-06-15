MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Düvenci'den romantik mesaj: Öptüm, kokladım bol bol

Ceyda Düvenci'den romantik mesaj: Öptüm, kokladım bol bol

15.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ceyda Düvenci, aynı dizide rol aldığı meslektaşı Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Düvenci, eşi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Ceyda Düvenci'den romantik mesaj: Öptüm, kokladım bol bol

Aşka gelen Ceyda Düvenci (44), kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak'a (43) Instagram hesabı üzerinden övgüler yağdırdı.

Eşiyle pozlarını yayınlayan Düvenci, romantik gönderisine şu notu yazdı:

"Canım sevgilim, yine baş başa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle. Hayatın içinde el ele yedi senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine. Öptüm, kokladım seni bol bol. Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat. Her ana kattığımız kıymete bin şükür. Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik. Ne büyük şans hepsi de. Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım o an bile elimi bırakmadın. Varlığına bin şükür. Seni çok seviyorum. Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir aferin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Merve Dizdar eşinin arkadaşlarını takipten çıkardıMerve Dizdar eşinin arkadaşlarını takipten çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!

Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.