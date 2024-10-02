Ceyda Düvenci Güçlü Mete ile el ele galada! Zeynep Dizdar'dan bomba yorum

Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bülent Şakrak boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye yelken açarken Ceyda Düvenci de Mete Güçlü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Düvenci, "Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın" sözünü alıntılayıp "İkisi birden bulununca off oluyormuş" notunu düşmüştü.

Bu paylaşım eski eşe bir gönderme olarak algılanmıştı.

HER YERE GÜLÜCÜK SAÇTI

Aradığı aşkı bulduğunu her fırsatta fotoğraf altı yorumlarında ifade eden Ceyda Düvenci sevgilisiyle galaya geldi.

Sevgilisiyle el ele poz verirken etrafa gülücükler saçan Ceyda Düvenci'yi gören bir kısım "Aşk yaramış" derken bir kısım ise "Eskisini unutmadan hemen yeniye gidiyor" yorumları yaptı.



Ancak bir yorum vardı ki görenleri şaşırttı. Mynet'in haberine göre; Zeynep Dizdar aşıkları görünce "Çok güzel de biraz kafa dinlemek de de fayda var diye düşünüyorum" dedi.