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Ceyda Düvenci: Hayatımın ilk turşusunu kurdum

11.10.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışa hazırlık yapmaya başlayan Ceyda Düvenci, turşu kurdu. Ünlü oyuncu, "Balkonda yetiştirdiğim biberler hala bitmedi. Acı biberlerin bir kısmı ile müthiş acı pul biber yaptım, kalanına da hayatımın ilk turşusunu kurdum. Bakalım nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci: Hayatımın ilk turşusunu kurdum

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, mutfağa girdi.

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MUTFAĞA GİRDİ

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Düvenci, turşu yapmak için kolları sıvadı. Önceki gün kışa hazırlık yapan Ceyda Düvenci, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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"HAYATIMIN İLK TURŞUSUNU KURDUM"

Mutfakta objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Balkonda yetiştirdiğim biberler hala bitmedi. Acı biberlerin bir kısmı ile müthiş acı pul biber yaptım, kalanına da hayatımın ilk turşusunu kurdum. Bakalım nasıl olacak?" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Instagram
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