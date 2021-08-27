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Ceyda Düvenci: Ömrümüzü sonuna kadar aşkla yaşayalım

27.08.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bülent Şakrak, 44 yaşına girdi. Eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan Ceyda Düvenci, sosyal medyada "Ömrümüzü sonuna kadar koyun koyuna, aşkla, sağlıkla yaşayalım" mesajını yazdı.

Ceyda Düvenci: Ömrümüzü sonuna kadar aşkla yaşayalım

2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci, 44'üncü yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

"KOYUN KOYUNA, AŞKLA, SAĞLIKLA"

Şakrak ile bir fotoğrafını yayınlayan Düvenci, duygusal bir yazı kaleme aldı. Ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
"Söylenmiş, söylenmemiş, söylenememiş, söylenmesi dilenen, hayallerde söylenen, her şeyi yaşama aşkla seninle sığdırabilmek büyük bir kıymet ve şans. İyi ki doğdun sevgilim. Ömrümüzü sonuna kadar koyun koyuna, aşkla, sağlıkla yaşayalım."

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Bülent Şakrak, 100 binden fazla beğeni alan eşinin paylaşımına, "Daima aşkla karıcığım" sözleriyle karşılık verdi.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci Instagram
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