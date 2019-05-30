MAGAZİN

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan romantik tatil!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 20:37 | Son Güncelleme

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, 2 yıl aradan sonra tatile çıktı. Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Düvenci, "El ele, romantik günler bizi bekler" yazdı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan romantik tatil!

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2015 yılında evlenmişti. Çift, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

232

"EL ELE ROMANTİK GÜNLER BİZİ BEKLER"
Çift, 2 yıl aradan sonra tatile çıktı. "El ele, romantik günler bizi bekler" diyen Ceyda Düvenci, duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Sevgiliyle baş başa bir tatili 2 yıl aradan sonra fazlasıyla hak ettik... Gönlümüz, duamız çocuklarda... El ele, romantik günler bizi bekler... Yeni yerler görüp, keşfetmenin ve baş başa birkaç günün heyecanıyla çıktık yola... İyi tatiller sevgilim" ifadelerini kullandı. Düvenci'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Untitled-1

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Yeni projesi belli oldu!Yeni projesi belli oldu!
Galibiyet pozu! 'Aşırı zevkli...'Galibiyet pozu! 'Aşırı zevkli...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceyda düvenci Bülent Şakrak'

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Atakan'dan Okay itirafı! "Gece ormanda kameralar yokken konuştuk"

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Haluk Levent, yeni klibini takipçileriyle birlikte çekti!

Haluk Levent'ten yıllar sonra bir ilk!

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçakköstendil'in yeni projesi belli oldu!

Yeni projesi belli oldu!

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in galibiyet pozu

Galibiyet pozu! 'Aşırı zevkli...'

Yaz geldi mont çıkmadı! Kaan Tangöze'ye sıcak vız geldi

Yaz geldi mont çıkmadı! Kaan Tangöze'ye sıcak vız geldi

Sinan Akçıl ile Mustafa Ceceli’nin arasına kara kedi girdi

Aralarına kara kedi girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.