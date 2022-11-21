Ceyhun Fersoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Ceyhun Fersoy sağlık durumu!

Ceyhun Fersoy 21 Kasım 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Amasya - Çorum kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada ünlü oyuncunun meslektaşları Burak Topçu, Tolga Güleryüz ve Özgür Karataş kazada hayatını kaybetti. Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da yaralandı. İşte Ceyhun Fersoy hakkında merak edilenler...

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy, 10 Nisan 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ceyhun Fersoy ilk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. E

ğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Son olarak, Seksenler dizisinde oynadı. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

CEYHUN FERSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ceyhun Fersoy, Seksenler dizisinde canlandırdığı Şahini karakteriyle biliniyor.

Uzun süredir komedi filmleri ve tiyatrolarında yer alan Ceyhun Fersoy, Amasya - Çorum kara yolundaki kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

