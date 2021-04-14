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Ceylan Ertem: 1 sene daha bu şekilde yaşayamam

14.04.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirus pandemisi nedeniyle sanatçıların yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekti ve "Bir müzisyen, bir emekçi olarak 1 sene daha bu şekilde yaşayamam" dedi.

Ceylan Ertem: 1 sene daha bu şekilde yaşayamam

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirus pandemisi nedeniyle sanatçıların yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekti ve 'artık yeter' dedi.

Ceylan Ertem konuyla ilgili olarak "Bir müzisyen, bir emekçi olarak 1 sene daha bu şekilde yaşayamam. Başkalarının yanlışları sebebiyle hem manevi olarak hem de maddi olarak büyük yara almış durumdayız. Gerçekten yeter artık!

Ben sadece kendi sesimi değil, tüm müzik emekçilerinin sesini duyurmak için yazıyorum, konuşuyorum. Sessizliğin sesi olmak için. Unutulanları hatırlatmak için. Nefretle yaklaşan kişilere de, anlayıp destek olanlara da sözüm şu; sizi sizin gibiler sevsin!

'KENARDA ÇÜRÜYECEK DEĞİLİZ'

Neyse bu arada müzik üretmeye devam ediyoruz. Kenarda çürüyecek değiliz. En iyi bildiğimiz şey üretmek ve üretenleri alkışlamak. Elimizde başka bir şey yok... Bildiğimiz başka yol yok!" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ceylan Ertem
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