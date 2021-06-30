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Ceylan Ertem: Bana on beş seans terapi önerenler oldu

30.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Ev Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu Zorlu PSM’nin dijital serisi “Bir Masada Oturduk”, söz ve müziği kendisine ait olan son teklisi “Sis”i Mayıs ayında dinleyicilerle buluşturan Ceylan Ertem’i ağırladı. Ertem, müzikal serüveni ve yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ceylan Ertem: Bana on beş seans terapi önerenler oldu

Büyük Ev Ablukada'nın solisti Gülinler, “Bir Masada Oturduk” yeni bölümünde güçlü yorumu ve besteci kimliğiyle tanıdığımız Ceylan Ertem’i ağırladı.

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Ceylan Ertem, evini paylaştığı hayvan dostlarından, hayallerinden, Beyoğlu’nda her hafta sahne alıp coverlar seslendirdiği yıllara uzanan müzikal serüveninin yanı sıra yaşantısına dair de samimi açıklamalarda bulundu.

"ŞEBNEM FERAH İLE DÜET YAPMAK İSTİYORUM"

Uzun süredir sektörün içerisinde olan deneyimli sanatçı Ertem, pek çok sanatçı arkadaşıyla düet yapma fırsatı yakalamasının yanında kendisine sorulan “Düet yapmak istediğin bir isim var mı peki, aklında olan?” sorusuna “Şebnem Ferah geliyor aklıma ilk, değişik ve güzel olabileceğini düşünüyorum. Bir şarkı da yazdım aslında yakın zamanda kendisine de göndereceğim, söylemek ister mi diye?” cevabını verdi.

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"UZUN YILLARDIR TERAPİYE GİDİYORUM"

Uçak fobisi sebebiyle pek çok yurtdışı gezisinin kara yolu aracılığıyla gerçekleştiren deneyimli şarkıcı, “Kara yoluyla Türkiye’den Londra’ya gittim, sonrasında sahneden inmek zorunda kaldım. Benim için çok zor dönemlerdi.” sözleriyle anlattı.
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Uzun yıllardır terapiye giden ve doğru terapisti bulmak kaydıyla herkese terapiyi tavsiye ettiğinin de altını çizen Ertem, “Bazıları için durum içinde olan bir fındık kabuğu, atıyor kurtuluyor, tek seansta halledilir denilen farklı terapi yöntemleri için görüşmeye gittiğimde sizin için on beş seans gerekli gibi cümleler duyuyordum. Çok çetrefilli, soğan kabuğu gibi soydukça altından başka bir şey çıkıyor. Beni müziğe olan aşkımın yanında arkadaşlarım da kurtardı diyebilirim. Onlarla konuşmak ve kıyıda köşede kalmış demeden içindeki her şeyi dökmek en önemlisi bence.” ifadelerini kullandı.

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Ceylan Ertem
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