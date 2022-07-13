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Ceylan'ın en zor günü! Ablasının cenazesinde ayakta duramadı

13.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın dün hayatını kaybeden kanser hastası ablası Nalan Avcı, son yolculuğuna uğurlanıyor. Ölüm haberiyle yıkılan Ceylan, ablasının tabutu başında hüngür hüngür ağladı.

Ceylan'ın en zor günü! Ablasının cenazesinde ayakta duramadı

Abisi Tuğrul Avcı'yı 35 yaşında kalp krizinden, 25 yaşındaki yeğenini de bağırsak hastalığı nedeniyle kaybeden şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı da yaşamını yitirdi. Avcı, bugün kılınan öğlen namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.

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"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.
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TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ölüm haberiyle yıkılan Ceylan, cenazenin Levent Camii'ne getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Tabutun başında güçlükle ayakta duran şarkıcı, hüngür hüngür ağladı. Evlat acısıyla yıkılan Ceylan'ın annesi de törende fenalık geçirdi.

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ALİŞAN YALNIZ BIRAKMADI

2021 yılının temmuz ayında erkek kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü türkücü Alişan, bu zor günde yakın arkadaşı Ceylan'ı yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde ayakta duramayan Ceylan, dakikalarca Alişan'a sarılarak gözyaşı döktü. Her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren türkücü de törende gözyaşlarına hakim olamadı.


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ceylan
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