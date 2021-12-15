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Ceylan kimdir, kaç çocuğu var? Şarkıcı Ceylan kaç kere evlendi, eşleri kimdir?

15.12.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın programına katılan şarkıcı Ceylan, değişimiyle şaşırttı. 1974 doğumlu olan Ceylan'ın hayatı, evlilikleri ve kızı merak ediliyor. Küçük Ceylan olarak kariyerine başlayan sanatçı 4 defa evlenmiştir. Peki Ceylan kimdir, kızı kim? Şarkıcı Ceylan eşleri kimdir? İşte hayatı...

Ceylan kimdir, kaç çocuğu var? Şarkıcı Ceylan kaç kere evlendi, eşleri kimdir?

TRT 1'de yayınlanan Alişan'ın programına konuk olan şarkıcı Ceylan değişimi ve hayatı ile gündem oldu. Sık sık imaj değişikliğine giden sanatçının kızının değişimi de şaşırttı. Peki Ceylan kimdir, kaç yaşında?

CEYLAN KİMDİR?

Tam adıyla Ceylan Avcı olarak bilinen Ceylan, 26 Haziran 1974, Fındıkzade, İstanbul doğumludur. Zaza asıllı olan Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan, aslen Tuncelili'dir. İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında sahne alarak edinmiştir. 1983 yılında bir yarışmada ilk birinciliğini almış, 1984'te ilk albümünü yayınlamıştır.

Pek çok albüm çıkaran Ceylan, birçok sinema filminde rol almıştır. Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki defa En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir. Ceylan, 2019 senesinde sanat dünyasındaki 35. yılını kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutlamıştır.

CEYLAN KAÇ EVLİLİK YAPTI?

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan 4 kez evlilik yapmıştır. İlk evliliğini halasının oğlu ile yaptı ve bu evlilikten Melodi adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini 2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile yapmıştır. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapmış ve 2007 senesinde boşanmıştır. Dördüncü evliliğini 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yapmıştır. 19 Ekim 2012 tarihinde ise 4. eşinden boşanmıştır.

CEYLAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ceylan'ın birinci ve ikinci evliliğinden Melodi ve Yiğitcan isimlerinde 2 çocuğu olmuştur.

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