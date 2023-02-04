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  4. Ceylan söyledi, İbrahim Tatlıses ağladı! Görenler "Aman her şeye ağlıyor" dedi

Ceylan söyledi, İbrahim Tatlıses ağladı! Görenler "Aman her şeye ağlıyor" dedi

04.02.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Ceylan “Birileri Kandırmış” şarkısını okudu, İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Sahnedeki o anları görenler İbrahim Tatlıses'in sık sık ağlamasına dair yorumlar yaparken Ceylan'ın estetikli hali de gözlerden kaçmadı.

Geçirdiği kazayla hayranlarını korkutan İbrahim Tatlıses hızlıca toparlandı ve sahnelere döndü. Ünlü türkücü özel hayatıyla ve çocuklarının paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İbrahim Tatlıses son olarak da yakın arkadaşı Ceylan'la sahnedeki anlarıyla dikkat çekti.

Türkücü Ceylan “Birileri Kandırmış” şarkısını okudu, İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyaya yansıyınca türkücünün yayınlarında da sık sık ağlaması akla gelerek "Bu da her şeye ağlıyor", "Durmadan ağlıyor" yorumları yapıldı.

Bazı takipçiler ise sürekli imaj değiştiren ve estetikleriyle dikkat çeken Ceylan'ın değişimine "Sahnedeki Seda Sayan mı?" yorumları yaptı.

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İbrahim Tatlıses

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