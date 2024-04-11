Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı! "Gün gelecek..."

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, cezaevinde. Bir süredir tutuklu olan ve her açıklamalarıyla gündeme gelen çift bayram mesajı yayınladı.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlk defa ailemizden uzak çocuklarımızdan ayrı bir bayram geçiriyoruz. Siz güzel insanlardan tek isteğimiz vergi müfettişlerinin raporu tamamlayıp iddianamemizin yazılması için dua etmeniz. Gün gelecek adalet tecelli edecektir. O gün gelene kadar bizler sükunet ile bekliyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın… İyi bayramlar. "

Avukatları aracılığıyla sosyal medyayı taratan Polat çifti kendileri yapılan yorumların bazıları hakkında suç duyurusunda bulunuyor.







