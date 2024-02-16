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Cezaevindeki Rus muhalif lider Navalny'nin ölümüne ABD Başkanı Biden'dan tepki: 'Putin’in acımasızlığının bir başka kanıtı'

16.02.2024 22:50 | Son Güncelleme:
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Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanedeki ölümünün yankıları sürüyor. Olayı “Putin’in acımasızlığının bir başka kanıtı” olarak tanımlayan ABD Başkanı Biden, "Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur" dedi. Navalny’nin eşi Yulia Navalny ise “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak" açıklamasını yaptı.

Cezaevindeki Rus muhalif lider Navalny'nin ölümüne ABD Başkanı Biden'dan tepki: 'Putin’in acımasızlığının bir başka kanıtı'

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin Rusya’da Yamal Yarımadası’ndaki cezaevinde bugün hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik sürüyor.

"PUTİN'İN ACIMASIZLAĞININ KANITI"

Navalny’nin ölüm haberinin kendisini öfkelendirdiğini ancak şaşırtmadığını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, “Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaklar. Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur” dedi. Olayı “Putin’in acımasızlığının bir başka kanıtı” olarak tanımlayan Biden, Navalny’nin hayatını güvenli bir şekilde sürgünde geçirebileceğini, ancak bunun yerine hapsedileceğini veya öldürülebileceğini bilmesine rağmen ülkesine ve halkına olan inancıyla Rusya’ya döndüğünü belirtti.

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Münih Güvenlik Konferansı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Elbette korkunç bir haber. Eğer doğrulanırsa Putin'in acımasızlığının bir başka işareti olacaktır. Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım: Rusya sorumludur” şeklinde konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, “Navalny’nin bir Rus hapishanesinde ölümü ve tek bir adama duyulan saplantı ve korku Putin’in inşa ettiği sistemin kalbindeki zayıflık ve çürümenin altını çiziyor. Bunun sorumlusu Rusya’dır” ifadelerini kullanmıştı.

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EŞİ PUTİN'E ÖFKELİ

Rus muhalif liderin eşi Yulia Navalny, Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalny, “Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Ve bu gün çok yakında gelecek” dedi.

Putin’e ve Putin hükümetine güvenemeyeceklerini vurgulayan Yulia Navalny, gözyaşları içinde, "Onlar her zaman yalan söylerler” dedi. Uluslararası toplumu Rusya’nın “korkunç rejimi” olarak tanımladığı rejime karşı birleşmeye çağıran Yulia Navalny, “Hem bu rejim hem de Putin, son yıllarda ülkeme, ülkemize, Rusya’ya yaptıkları tüm korkunç şeylerin kişisel sorumluluğunu taşımalıdır” ifadelerini kullandı.

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19 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bulunduğu hapishanede kendisinden bir süre haber alınamayan Navalny'nin Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği açıklanmıştı. Putin'e muhalifliğiyle tanınan Navalny, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

PUTİN'İN YOLSUZLUK VAKALARINI İFŞA ETMİŞTİ

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.

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DEFALARCA TUTUKLANMIŞ 2020'DE DE ZEHİRLENMİŞTİ

Navalny, Putin’e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. 2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi. 2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalny, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Navalny'nin hapsedilmesi dünyanın dört bir yanından protestolara ve kınamalara yol açarken, ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Navalny’nin serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalny'nin davası Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin bir sembolü haline geldi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alexei Navalny
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