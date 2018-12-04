HABER

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 20:13 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile birlikte 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandıkları davada hükmün kesinleşmesine tepki gösterdi. Demirtaş, "Yapın, 'yapmayın' demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayın böyle. İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

AİHM'in tahliyesi yönündeki karara uyulmayan Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları onandı.

Kararın ardından Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandıSelahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı

Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptğı açıklamalar:

Yapın, "yapmayın" demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayın böyle. İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum.

Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz. Geri kalan her şeyi de kaybediyorsunuz. İki yıldır içerideyiz, HDP olarak biz büyüyoruz, siz küçülüp zavallılaşıyorsunuz.

Faşizme karşı direnmeye devam edecek ve kazanacağız. Suç işleyen tüm yargıçlar bir gün yargıya hesap verecekler. Bizi teslim alamazsınız. Bize diz çöktüremezsiniz.

Bütün halkımız partisinin etrafında kenetlenmeli, moralle, inançla ve kararlılıkla her yerde faşizmi geriletmek için direnmelidir. Herkese yürek dolusu selamlar, Mücadeleye devam...

tweet


PARTNERApple 2018 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı!Apple 2018 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı!
NATO'dan flaş çağrı: Bu anlaşmayı korumak artık Rusya'ya düşmektedirNATO'dan flaş çağrı: Bu anlaşmayı korumak artık Rusya'ya düşmektedir
CHP'li Böke: İktidar krizin üzerini örtmeye çalışıyorCHP'li Böke: İktidar krizin üzerini örtmeye çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP hapis cezası Son dakika

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

Canlı yayında 'AK Parti adayları' diye isim isim açıkladı

Canlı yayında 'AK Parti adayları' diye isim isim açıkladı

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'dan flaş çağrı: Bu anlaşmayı korumak artık Rusya'ya düşmektedir

NATO'dan Rusya'ya flaş çağrı

Prof. Dr. Emiroğlu'nun 'Laiklik en büyük tehlike' sözlerine suç duyurusu

Skandal sözler: Laiklik en büyük tehlike!

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası! 3 mutemet tutuklandı

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı

FLAŞ! Demirtaş ve Önder'in cezası onandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: 944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi!

944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi! İlk sırada...

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.