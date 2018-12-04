Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

AİHM'in tahliyesi yönündeki karara uyulmayan Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları onandı.

Kararın ardından Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptğı açıklamalar:

Yapın, "yapmayın" demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayın böyle. İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum.

Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz. Geri kalan her şeyi de kaybediyorsunuz. İki yıldır içerideyiz, HDP olarak biz büyüyoruz, siz küçülüp zavallılaşıyorsunuz.

Faşizme karşı direnmeye devam edecek ve kazanacağız. Suç işleyen tüm yargıçlar bir gün yargıya hesap verecekler. Bizi teslim alamazsınız. Bize diz çöktüremezsiniz.

Bütün halkımız partisinin etrafında kenetlenmeli, moralle, inançla ve kararlılıkla her yerde faşizmi geriletmek için direnmelidir. Herkese yürek dolusu selamlar, Mücadeleye devam...



