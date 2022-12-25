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Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Chaby Han Survivor'da yarışacak!

25.12.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chaby Han Survivor 2023 sezonunda yer aldı. Hem televizyon hem de sosyal medyadan tanınan Chaby Han hakkındaki araştırmalar arttı. Chaby Han şimdilerde sosyal medyada içerik üretiyor. Peki Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Chaby Han Survivor'da yarışacak!

'Elin Oğlu' programıyla tanınan Chaby Han, parkur ve ada yaşantısının ekranlara geldiği Survivor'un 2023 sezonunda yer alacak. Chaby Han 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Hem oyuncu hem sosyal medya fenomenidir. İşte Chaby Han hakkında detaylar...

CHABY HAN KİMDİR?

15 Haziran 1992 doğumlu Chaby Han Güney Kore'de dünyaya geldi. "Elin Oğlu" yarışması ile adını duyurdu. Eğitimini, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde aldı.

2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" rolünü canlandırdı.

Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Chaby Han Survivor'da yarışacak!

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli

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