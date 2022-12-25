Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Chaby Han Survivor'da yarışacak!

'Elin Oğlu' programıyla tanınan Chaby Han, parkur ve ada yaşantısının ekranlara geldiği Survivor'un 2023 sezonunda yer alacak. Chaby Han 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Hem oyuncu hem sosyal medya fenomenidir. İşte Chaby Han hakkında detaylar...
15 Haziran 1992 doğumlu Chaby Han Güney Kore'de dünyaya geldi. "Elin Oğlu" yarışması ile adını duyurdu. Eğitimini, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde aldı.
2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" rolünü canlandırdı.
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