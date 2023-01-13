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Chaby Han kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Chaby Chan'in türk eşi kim? Elin Oğlu ve YouTube'un ardından şampiyonluğa oynayacak

13.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chaby Han, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2023'te fenomenler (Influencer'lar) kadrosunda yer alması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir dönem reyting rekorları kıran Elin Oğlu yarışmasıyla tanınan ünlü fenomen YouTube çektiği videolarla adından söz ettirdi. Fizyoterapist Gülce Elibol ile evli olan ünlü fenomen, Survivor'da yarışacak. Peki, Chaby Han kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Chaby Chan'in türk eşi kim? İşte detaylar...

Chaby Han kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Chaby Chan'in türk eşi kim? Elin Oğlu ve YouTube'un ardından şampiyonluğa oynayacak

Chaby Han, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Chaby Han kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Chaby Han hakkında merak edilenler...

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur.

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SURVIVOR CHABY HAN'IN TÜRK EŞİ KİM?

Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evlidir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır.

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