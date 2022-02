Charlize Theron ve Tom Hardy, 'Mad Max' çekimlerinde birbirine girdi

Ünlü aktris Charlize Theron (46) ve İngiliz aktör Tom Hardy (44) hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. New York Times gazetesinin köşe yazarı Kyle Buchanan'ın kaleme aldığı "Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road" adlı kitap, Oscar ödülü de kazanan bu ünlü filmin setinde Theron ve Hardy, ters düştüğü ileri sürüldü.

Kitapta yer alan iddialara göre; Charlize Theron, sete sürekli geç giden rol arkadaşı Tom Hardy ile büyük bir gerilim yaşadı. Hatta Theron'un "saldırgan" diye nitelendirdiği Hardy'ye karşı koruma talep ettiği ve kendini güvende hissetmedi. Yine kitapta öne sürülenlere göre; ikili, zaman zaman sette birbirleriyle, bağırarak ve nezaket sınırlarını aşan kelimeler kullanarak da tartışıyorlardı.



Kyle Buchanan'ın kitabında, filmin kamera arkası ekibinde çalışanların tanıklıkları da yer alıyor. Bunlardan biri kamera operatörü Mark Goellnicht. Onun anlattığına göre bir gün sette çıkan büyük tartışmalardan birinin nedeni Tom Hardy'nin sete geç gelmesiydi. Goellnicht, o günü kitabın yazarına şu sözlerle anlattı:



Çekim, sabah saat 08:00'de başlayacaktı. Charlize tam zamanında geldi ve hazırlandı. Fakat, Charlize, Tom'dan bu konuda ricada bulunmuş olmasına rağmen o sete tam üç saat gecikti. Ondan sonra olanlar gerilimi biraz daha yükseltti.

"SAYGISIZSIN!"

Mark Goellnicht'in anlattığına göre; Charlize Theron, geç gelen rol arkadaşına "Saygısızsın!" dedi. Hardy de ona doğru ilerleyerek kendisine ne söylediğini sordu. Goellnicht'in tanıklığına göre Tom Hardy, gerçekten saldırgandı ve kendisini tehdit altında hissetti.



FİLMİN YAPIMCISINI NAMİBYA ÇÖLÜNE ÇAĞIRDI

Yaşananların ardından Charlize Theron, filmin kadın yapımcısı Denise Di Novi'yi, çekimin yapıldığı Namibya çölüne çağırdı. Bir kadının kendisini daha iyi anlayabileceğini düşünüyordu.

"AİLESİNE DE VAKİT AYIRMAK İSTİYORDU"

Filmde görev alan dublörlerden biri olan Natascha Hopkins'e göre o sırada yeni anne olan Charlize Theron, çalışma saatleri ile ailesine ayırdığı süreyi dengelemeye çalışıyordu. Tom Hardy'nin sete geç kalması da bu programı aksatıp Theron'un sinirlenmesine neden oluyordu.