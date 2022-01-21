Chloe Ferry'den ayna karşısında yarı çıplak selfie!

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor. Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya son hızla devam ediyor.

Son olarak çekici siyah iç çamaşırıyla ayna karşısında poz veren Ferry, kıvrımlarını sergiledi.

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki Ferry, külotunun ipini çekerek kışkırtıcı poz verdi. Ünlü Tv yıldızına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

