MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Chloe Ferry'den ayna karşısında yarı çıplak selfie!

Chloe Ferry'den ayna karşısında yarı çıplak selfie!

21.01.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından Geordie Shore ile şöhreti yakalayan Chloe Ferry, sosyal medya hesabından yaptığı erotik paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Chloe Ferry'den ayna karşısında yarı çıplak selfie!

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor. Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya son hızla devam ediyor.

Son olarak çekici siyah iç çamaşırıyla ayna karşısında poz veren Ferry, kıvrımlarını sergiledi.

2_Chloe-Ferry-tugs-at-knickers-as-she-strips-to-sheer-lingerie

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki Ferry, külotunun ipini çekerek kışkırtıcı poz verdi. Ünlü Tv yıldızına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Kardeşlerin acı günü! Güzellikleri ondan miras... Kardeşlerin acı günü! Güzellikleri ondan miras...
Anahtar Kelimeler:
Chloe Ferry
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Demet Akalın akaryakıt zamlarına isyan etti: Yeter biz de insanız

Demet Akalın akaryakıt zamlarına isyan etti: Yeter biz de insanız

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.