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  4. Ünlü şarkıcı Karsu evleniyor! Düğününe Kraliçeyi de çağırdı

Ünlü şarkıcı Karsu evleniyor! Düğününe Kraliçeyi de çağırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 15:54
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Güçlü sesi ve sempatik halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Karsu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. İki yıl önce sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi alan ünlü ismin düğün tarihi ortaya çıktı. Karsu kraliçeyi de düğününe çağırdı...

Ünlü şarkıcı Karsu evleniyor! Düğününe Kraliçeyi de çağırdı

Sempatik konuşma tarzı, kendine has tavırları ve güçlü sesi ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Karsu evleniyor...

İki yıl önce sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi alan ünlü ismin haziran ayının sonunda nikâh masasına oturacağı ortaya çıktı.

KRALİÇEYİ DE ÇAĞIRDI

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Hollanda'da yaşayan şarkıcı, 300 kişilik bir kır düğünü hayal ediyor ve özel geceye Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.

Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karsu evlilik
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