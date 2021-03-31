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Chloe Ferry tartışmalara son noktayı soyunarak koydu

31.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından çıplak fotoğraflarını paylaşmaya alışkın isimlerden olan Chloe Ferry, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafına yapılan photoshop suçlamaları sonrası bugün paylaştığı bikinili fotoğrafla adeta hayranlarına cevap verir gibiydi.

Chloe Ferry tartışmalara son noktayı soyunarak koydu

Instagram’ın en aktif isimlerinden biri olan televizyon yıldızı Chloe Ferry, sosyal medya paylaşımlarına son sürat devam ediyor.

İngiltere’de yaşanan sıcak havaların tadını çıkarmak için bikinisini giyip kendini dışarı atan Chloe Ferry, bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. 25 yaşındaki ünlü ismin, ipli bikinisiyle çitlerin önünde poz verdiği fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı.

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Geçtiğimiz gün kendi serisi olan daracık tulumuyla verdiği poz sonrası bazı hayranları tarafından fotoğraflarına photoshop yapmakla suçlandı. Chloe Ferry, konuyla ilgili iddialar hakkında açıklama yapmadı.

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