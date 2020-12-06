Chloe Ferry 'zayıfsın' diyenlere kızıp iç çamaşırlı paylaşım yaptı

Tv yıldızı Chloe Ferry 15 kilo vermiş ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etmişti. Geçen ay Türkiye'de göğüs operasyonu geçiren Tv yıldızı Chloe Ferry, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor!



Chloe Ferry son zamanlarda 'çok zayıf' olduğunu söyleyenlere savaş açtı.

Chloe Ferry, iç çamaşırlarıyla verdiği bir pozu sosyal medyadan paylaştı ve kendisine yorum yapanlara kızdı. Ferry paylaşımında "Sosyal medyayı aşamıyorum. Açıkçası bu sabah bir fotoğraf yayınladım çünkü sonunda kendimi iyi hissediyorum.Ve insanlar çok zayıfsın gibi sözler söylüyor. Önceden çok şişmandım ve şimdi çok zayıfım. Dürüst olmak gerekirse, yorumlarınızı kendinize saklayın" dedi.



Zayıflığıyla ilgili endişelenenlere de Ferry "Benim için endişelenme, kendin ve neden fotoğrafıma yorum yaptığın için endişelen" dedi.



Ünlü TV yıldızı daha sonra ise "Son fotoğrafımdaki bazı yorumlar korkunç. Zihnim ve vücudumla iyi bir yerdeyim. Çok şişman olduğum için cezalandırıldım. Ve şimdi çok zayıf olduğum için cezalandırılıyorum. Söyleyecek güzel bir şeyiniz yoksa yorumlarınızı kendinize saklamalısınız" diyerek bu tartışmalara son noktayı koydu.



