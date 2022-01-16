CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti! Acı haberi Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu mesjaında şu ifadeleri kullandı;

“BAŞIMIZ SAĞOLSUN”

“Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!”

“DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da yaptığı açıklamada, “Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm örgütümüzün başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.



