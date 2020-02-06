CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı!

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP’lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP’li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır.

"CNN TÜRK'Ü İZLEMEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk'ü izlememelerini tavsiye ediyoruz.

CNN Türk kanalı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak, halkının değil iktidarının menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmiştir. Gerçekleri örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı yerel seçimlerden bu yana CHP karşısındaki konumlandırmasını sürdürmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz."

CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmama kararı alınmıştır. Hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza bu kanalı izlememelerini tavsiye ediyoruz. pic.twitter.com/s5APttAgty — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 6, 2020



