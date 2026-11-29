İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de su baskınına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak’ta etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına yol açtı.

Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

BAZI VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI! ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botla kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Şu ana kadar mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı bilgisine ulaşıldı.

AKOM'DAN UYARI: "7-10 GÜN SÜREYLE BÖLGEMİZDE ETKİLİ OLACAK"

Ayrıca İstanbul için AKOM'dan da uyarı geldi. AKOM tarafından yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altındadır. 7-10 gün süreyle bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların 7-10 °C arasında, kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır