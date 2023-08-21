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CHP'de 'Ankara' gündemi! Mansur Yavaş yerine Levent Gök önerisi: Sağcı değil, CHP’li bir adayımız olsun

21.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Mart ayında yapılacak yerel seçimler için yavaş yavaş geri sayıma geçerken, 'değişim' tartışmalarının odağındaki CHP'de tüm gözler başkan adaylarında. Ankara'da Mansur Yavaş'ın yeniden aday olması beklenirken, çok konuşulurken kulislerde dikkat çeken bir ismin adaylığı öne çıktı. Bazı isimlerin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Sağcı aday olmasın" diyerek o ismi önerdiği belirtildi.

CHP'de 'Ankara' gündemi! Mansur Yavaş yerine Levent Gök önerisi: Sağcı değil, CHP’li bir adayımız olsun

'Değişim' tartışmalarının devam ettiği CHP'de bir yandan kongre süreci sürerken, bir yandan da Mart ayında yapılacak yerel seçim için hazırlıklar başladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylık sinyali vermesi sonrası gözler Ankara'ya çevrildi.

MANSUR YAVAŞ YERİNE LEVENT GÖK ÖNERİSİ

CHP’de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök’ün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN 'YAVAŞ' YORUMU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş için “Mansur Bey yeniden aday olmalı” demesine karşın, partide seçim sonrası başlayan “değişim” sürecini örnek gösteren partililer, “CHP’nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini” belirtiyor.

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Bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer, aynı durumun Ankara için de geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da Gök’ün adının önerildiği kaydediliyor. Ankara’da Yavaş’ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, “Meral Hanım 26’sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey’in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök’ün adı da adaylık için geçen isimler arasında” bilgisini paylaşıyor.

"SAĞ DEĞİL, CHP’Lİ BİR ADAYIMIZ OLSUN"

Ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “CHP’nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?” açıklamasını örnek gösteren partililer, “Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki? Bu gibi açıklamalar olmaması için Ankara’da kendimizden bir aday gösterebiliriz. Sağ değil, CHP’li bir adayımız olsun” değerlendirmesini yapıyor.

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Mansur Yavaş Levent Gök CHP

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