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CHP’de Hatay adayı tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi: Çekilmem söz konusu değil!

12.01.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yaşanan büyük yıkım sonrasında CHP’li Başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği tartışmaları yaşanmıştı. Savaş’ın isminin Hatay için yeniden aday olarak duyurulmasının ardından bu tartışmalar yeniden gündeme gelince CHP’den açıklamalar peş peşe geldi. Peki Lütfü Savaş adaylıktan çekilecek mi? İşte CHP’de son durum…

CHP’de Hatay adayı tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi: Çekilmem söz konusu değil!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel seçimlerde tekrar CHP'den aday gösterilmesine ilişkin tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Savaş açıklamasında "Adaylıktan çekilmem söz konusu değil, kazanacağım. Güçlü adayım, çekilmem söz konusu değil" dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

TV100’e açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin "Adaylıktan çekilmem söz konusu değil, kazanacağım. Güçlü adayım, çekilmem söz konusu değil." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay CHP
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