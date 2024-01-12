CHP’de Hatay adayı tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi: Çekilmem söz konusu değil!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel seçimlerde tekrar CHP'den aday gösterilmesine ilişkin tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Savaş açıklamasında "Adaylıktan çekilmem söz konusu değil, kazanacağım. Güçlü adayım, çekilmem söz konusu değil" dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

TV100’e açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin "Adaylıktan çekilmem söz konusu değil, kazanacağım. Güçlü adayım, çekilmem söz konusu değil." dedi.







