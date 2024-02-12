CHP'de Hatay ve Haluk Levent hareketliliği! Parti Sözcüsü 'Teklif söz konusu değil' dedi, Levent'ten yalanlama geldi: Üst düzeyden 3 kez arandım

Yerel seçim hazırlıklarını sürüden CHP'de belediye başkan adaylarıyla ilgili son kararların alınması için Parti Meclisi bugün yeniden toplandı Kritik toplantı sürerken CHP'de Haluk Levent hareketliliği de yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sanatçı Haluk Levent'e teklif götürdüğünü duyurdu. İsmail Saymaz ise Levent'le görüştüğünü ve teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Saymaz'ın açıklamasından dakikalar sonra paylaşım yapan Haluk Levent ise "CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında:

Canlarım! Ahbap başkanıyım.Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var." açıklamasını yaptı.



CHP'Lİ YÜCEL 'ADAYLIK TEKLİF EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu, Haluk Levent'in adaylık iddialarına ilişkin, "Hatay meselesi gündeme gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent ya da başkasına adaylık teklif edilmesi söz konusu değil. Hatay adayı konusunda toplantımızın ikinci bölümünde böyle bir görüş öneri gelirse toplantımızın ikinci bölümünde değerlendiririz" dedi.

"BU KONUŞMALAR ARAMIZ KALSIN"

Yücel'in açıklamalarından kısa süre sonra ise Haluk Levent sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. CHP tarafından 3 defa arandığını ve sözlü olarak teklif yapıldığını duyuran Levent şu ifadeleri kullandı:

"CHP sözcüsü Deniz Yücel 'Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık' demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk. Hatta 'Lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın' dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla 'Kimden duydunuz?' dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler. Haberi yapan gazeteci Murat Ağırel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok."

6 ŞUBAT'TA PROTESTO EDİLMİŞTİ

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde yıkımın ve kaybın en çok olduğu kentlerden Hatay’da yapılan anma törenlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi. CHP bu protestoları görmezden gelmeyeceğini belirterek yeniden değerlendirme sinyalleri vermişti. Savaş ise protestolar için kendine komplo kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini söylemişti.







