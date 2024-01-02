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CHP'den Ege Akersoy'a destek! Özgür Özel babasıyla görüştü, milletvekili görevlendirildi

02.01.2024 15:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yolda Kelime-i Tevhid bayrağıyla dolaşan İsmail Aydemir'e yumruk attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'a CHP destek çıktı. Özgür Özel, Akersoy'un babasıyla görüştü, Ege'yi ziyaret etmesi için milletvekili görevlendirildi.

CHP'den Ege Akersoy'a destek! Özgür Özel babasıyla görüştü, milletvekili görevlendirildi

Ege Akersoy'un İsmail Aydemir'e yumruk atıp sonra tutuklanması Türkiye'nin gündeminde. 'Hilafet' tartışmalarını tetikleyen olayın ardından CHP lideri Özgür Özel'den adım geldi.

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ÖZGÜR ÖZEL: TUTUKLAMA KARARI YANLIŞ

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Özgür Özel, dün İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attıktan sonra tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege Akersoy'un babası Zafer Akersoy ile telefonda görüştü.

Özel, Akersoy'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, oğlunun durumu hakkında bilgi aldı. Tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege'yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etti.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ

Özel, başarılı bir öğrenci olan Ege Akersoy'un geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunu belirtti. CHP olarak şiddeti asla savunmadıklarını ifade eden Özel, yapılan tutuklamanın kanuna da aykırı olduğunu, süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, Ege Akersoy'u cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirildi. (DHA)

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