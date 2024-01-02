O bayrağı görünce yumruk atmıştı... Ege Akersoy'a destek için cenaze fotoğrafı paylaştılar! 'En delikanlınızı Fatih Camii'nde vurduk' 1979'daki cinayette gerçek ortaya çıktı

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Ege Akersoy önce gözaltıan alındı ardından da tutuklandı. Görüntülerde İsmail Aydemir'in yüzünün kanlar içinde kaldığı görülüyor. Tutuklanan Ege Akersoy cezaevine gönderildi. Ege Akersoy'a destek olma adına paylaşılan bir gönderi ise adete sosyal medyayada gündem oldu. MYNET DETAY HABER

Kamuoyunda bazı kesimlerin hilafet bazı kesimlerin de Kelime-i Tevhid bayrağı olarak nitelendirdiği o bayrak, dün en çok konuşulan konuydu. Muhalif Gençlik isimli sosyal medya hesabının admini halkı kin ve nefrete teşvik etme suçundan tutuklanmıştı. Söz konusu hesap, Ege Akersoy'un İsmail Aydemir'e attığı yumruk sonrası 1979 yılına ait bir fotoğraf paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN CENAZE FOTOĞRAFI!

Muhalif Gençlik isimli Twitter hesabı, 1979 yılında öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinin fotoğrafını paylaşarak 'En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!' notunu düştü.

Devamında, söz konusu paylaşıma tepkiler peş peşe geldi. 1958 yılında Bitlis'te doğan Metin Yüksel, ailesiyle birlikte Fatih ilçesinde yaşıyordu. O dönem Akıncılar adı verilen öğrenci hareketinin liderliğini yapan Metin Yüksel, 12 Eylül Darbesi öncesinde 23 Şubat 1979'da Fatih Camii avlusunda öldürüldü.

Fatih Camii avlusunda Metin Yüksel'in öldürüldüğü taş kırmızıya boyanmış şekilde 2018'e kadar geldi. Yüksel'in vurulduğu alanda 39 yıl boyunca anma yapılmıştı.

O FOTOĞRAFTAKİ CENAZENİN SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ: 'FAŞİZM ŞEYTANİ BİR İDEOLOJİDİR'

Kariyerine ABD'de devam eden araştırmacı yazar Edip Yüksel, kardeşi Metin Yüksel ile ilgili o gönderiyi alıntılayarak: 'Üç kişi cami avlusunda pusu kurarak silahsız bir genci Cuma namazı çıkışında kahpece vurmak ve cinayetten sonra Allahü Ekber diyerek kaçmak övünülecek bir karakter mi?' notunu düştü.







