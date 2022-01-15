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  4. CHP'den flaş kurultay kararı: 1 yıl ertelendi! İşte nedeni

CHP'den flaş kurultay kararı: 1 yıl ertelendi! İşte nedeni

15.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, temmuzda yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay'ın 1 yıl ertelenmesi kararlaştırıldı. Kurultay, 2023 yılı Temmuz ayında yapılacak. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

CHP'den flaş kurultay kararı: 1 yıl ertelendi! İşte nedeni

CHP Parti Meclisi, genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın ertelenmesi önerisi oluşturdu.

Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, 1 yıl ertelendi. Kurultayın 2023 yılı Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

CHP, 37'nci Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020'de Ankara'da gerçekleştirmişti.

DHA

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CHP
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