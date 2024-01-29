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İmamoğlu kararını kendi makamına çağırıp bildirmiş! Battal İlgezdi'den 'istifa' iddiası... "Sizinle yol yürümeyeceğim"

29.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul adaylarını belirleme sürecinde sona yaklaşırken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi aday gösterilmeyince isyan edip partiden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tek tek tasfiye edildiğini öne süren İlgezdi şimdi de istifasının perde arkasındaki 'Ekrem İmamoğlu' iddiasını açıkladı.

İmamoğlu kararını kendi makamına çağırıp bildirmiş! Battal İlgezdi'den 'istifa' iddiası... "Sizinle yol yürümeyeceğim"

2019'dan bu yana 3 kez Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert suçlamalarda bulundu. Adayların kararlaştırıldığı MYK ve PM toplantılarının henüz gerçekleşmeden önce İmamoğlu'nun kendisiyle yol yürümeyeceği kararını ilettiğini öne süren İlgezdi, "Hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?" diye sordu.

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İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 41 yıldır CHP ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partisinin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

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'KILIÇDAROĞLU' İDDİASI

Gerek partisi gerekse şahsının yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmasına rağmen son yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini savunan İlgezdi, aday gösterilmediği için değil partisinin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettiğini kaydetti.

İlgezdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı. Yüz yıllık ulu çınar olan partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye mevkidaşım olan bir belediye başkanının görev ve yetkisi yoktur. Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?"

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu battal ilgezdi
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