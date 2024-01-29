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  4. Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen yer tartışmasız İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Partilerin yoğun mesai harcadığı Megakent için gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir anket yayınladı. DEM Parti'nin aday çıkarması halinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun alacağı oy merak ediliyordu. İlk kez 4 adaylı yapılan ankette İmamoğlu, Kurum'un önünde yer aldı. İşte detaylar...

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Aday belirleme sürecinde sona gelindi. 2023 seçimlerinin ardından başta İYİ Parti olmak üzere birçok siyasi parti seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. Bu da İstanbul'da çekişmeyi daha da arttırdı.

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ADAY SAYISI ARTIYOR

31 Mart seçimlerinde CHP mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'yla, AK Parti eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la, İYİ Parti 2019 seçimlerinin önemli ismi Buğra Kavuncu ile, Zafer Partisi ise eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'yla yarışa girecek. DEM Parti'de ise Selehattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın kulislerde adı geçiyor.

DEM Parti'nin aday çıkarması halinde Ekrem İmamoğlu'nun alacağı oy oranı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü'deki yazısında Metropoll Anket Şirketi'nin İstanbul'da yaptığı son anket çalışmasına yer verdi. Anket İstanbul'da ilk defa 4 aday yapıldı ve DEM Parti'nin aday çıkarma ihtimali göz önüne alındı.

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangisine oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

İmamoğlu yüzde 41.6, Murat Kurum yüzde 38 Dem Parti adayı yüzde 5.6 ve İYİ Parti adayı yüzde 2.9 oy aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yerel seçim İstanbul Murat Kurum anket DEM Parti
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