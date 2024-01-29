Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Aday belirleme sürecinde sona gelindi. 2023 seçimlerinin ardından başta İYİ Parti olmak üzere birçok siyasi parti seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. Bu da İstanbul'da çekişmeyi daha da arttırdı.

