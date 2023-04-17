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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışında konuştu

17.04.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beylikdüzü'ndeki Hacı Naif Akkuş Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışında konuştu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'ndeki Hacı Naif Akkuş Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, caminin yapımında emeği geçen hayırsevere ve ilçe belediyesine teşekkür etti.

İnsanların camiye geleceğini ve Yüce Yaradan'a dua edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kalpleri burada, gönülleri burada. O dua ortamı içerisinde güzel şeyler dileyeceklerdir. Elbette ki insanların, güzel bir ortamda Yüce Yaradan'a sığınmaları, dua etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Dolayısıyla bu bağışı yapan ve katkıda bulunan özellikle belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Herkesin arzu ettiği yerde, ibadet etmesini gönülden arzu ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur. Hep beraber Sayın Temel Bey'in (Karamollaoğlu) de ifade ettiği gibi adalet, adalet ve adalet... Devletin dilini ve adaletini her yerde savunmak ve adaleti her yerde gerçekleştirmek için çaba harcamak zorundayız." dedi.

"CAMİLERİN İHTİŞAMINDAN ÇOK CAMİLERİN KONUMU ÖNEMLİ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da camilerin İslam medeniyetinin çok ama çok önemli yapıları olduğunu söyledi.

Camilerin, Müslümanlar'ın bir araya gelmesine ve aynı zamanda ibadetlerini yerine getirmesine vesile olduğunu anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Camilerin ihtişamından çok camilerin konumu önemli. Biz beş vakit namazı, imkan olursa camilerde kılmayı arzu ederiz. Beş vakti... Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı... Çok büyük camiler genelde çok uzaklarda oluyor. Genelde ticari hayatın da biraz yoğun olduğu bölgelerde oluyor. O camiler ancak bayram namazlarında, cuma namazlarında dolabiliyor ama fonksiyonu gören en çok mahalle camileridir. Ben bundan dolayı bu hizmeti gerçekleştiren hayır sahiplerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah yaptığınız hizmetin karşılığını size fazlasıyla lütfetsin."

Caminin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da katıldı. (AA)

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