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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

19.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gelecek güzel günleri umutla bekleyen milletimizin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajında; birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olduğunu belirttiği Kurban Bayramı'nın ikinci kez pandemi etkisi altında geçirileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Dünya salgın hastalık ile mücadele ederken; sağlık emekçilerimiz kendi canlarını hiçe sayarak, halk sağlığı için günün 24 saati çaba harcarken, milletimiz bir yandan da derin ekonomik ve siyasal buhran karşısında ayakta kalmaya çalışıyor. Bu bayram gününde, zor bir dönemden geçen milletimizin, geleceğe umutla bakması en büyük arzumdur. Ülkemizin tüm sorunlarını, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, birlik ve beraberlik içinde aşabiliriz. Yeter ki; Sevgili Peygamberimizin de öğütlediği biçimde; emanet, ehil ellerde olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu, bayramların; insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, yoksullukla hiçbir bahanenin arkasına sığınılmadan mücadele edilmesi gerektiğini, adaletli ve hoşgörülü olmayı hatırlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşte bu anlayışı, güzel ülkemiz için bir yönetim biçimi haline getirmek zorundayız. Senden-benden demeden, hiç kimsenin inancını, yaşam biçimini sorgulamayan, 83 milyonu kucaklayan bir ülke yönetimine ihtiyacımız var. Ancak o zaman, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, gelecek güzel günleri umutla bekleyen milletimizin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sağlık emekçilerimize, gösterdikleri üstün gayret için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

DHA

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Kurban Bayramı Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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