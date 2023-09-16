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CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den partisinin İzmir İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalar

16.09.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen, son seçimlerin parti açısından yenilgiyle sonuçlandığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak çıkmasına rağmen seçimi kazandıracak oya ulaşamadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu ile hiçbir sorunum yok, olamaz ama bazı tespitleri de yapmamız gerekiyor, teşhisi doğru koymamız gerekiyor, tedaviyi daha iyi uygulamak için." dedi.

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den partisinin İzmir İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalar

Öymen, Fuar İzmir'de düzenlenen CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, seçimlere ilişkin doğru tespitler yapmak gerektiğini, parti açısından son seçimlerin yenilgi olduğunu ifade etti.

Kongrelerin öz eleştirilerin yapıldığı toplantılar olduğunu kaydeden Öymen, "Ne yazık ki mevcut yönetim, sayın genel başkanımızın girdiği tüm seçimler kaybedilmiştir. 13 yılda 12 seçim kaybedildi. 5 milletvekilliği, 2 cumhurbaşkanlığı, 2 belediye seçimi, 2 referandum..." diye konuştu.

"AYNI ELEŞTİRİLERİ DENİZ BAYKAL'A DA YÖNELTİYORDUM"

Öymen, CHP'nin oylarının da 13 yıl içinde yüzde 22-26 bandında sıkıştığına işaret ederek, "Sadece bu yönetim değil geçmiş dönemde de aynı sorun vardı. Aynı eleştirileri Deniz Baykal'a da yöneltiyordum. Bu yeni bir sorun değil ama CHP'nin kaderi yüzde 25 değildir. Böyle bir kaderci anlayışı kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin geçmişte yüzde 40'ların üstünde oy aldığı dönemlerin olduğunu söyleyen Öymen, şöyle devam etti:

"Yüzde 48 elbette önemli bir oydur. Fakat daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet partilerinin gösterdiği cumhurbaşkanı adaylarının aldığı toplam oy ile aynıdır. O zaman da yüzde 48'di bu sefer de yüzde 48 oldu. Sayın genel başkanımızın tek aday olarak çıkması önemliydi. Biz de destekledik, eleştirilerimizi askıya aldık. Kılıçdaroğlu ile hiçbir sorunum yok, olamaz ama bazı tespitleri de yapmamız gerekiyor, teşhisi doğru koymamız gerekiyor, tedaviyi daha iyi uygulamak için."

Parti içi demokrasi sorunu bulunduğunu, parti organlarının çalıştırılmadığını, tepedeki bir yapının kararları örgüte danışmadan aldığını iddia eden Öymen, mevcut yönetimin partinin laiklik ilkesini rafa kaldırdığını öne sürdü.

İdeolojik anlamda CHP'nin bir bölünme ve kutuplaşmanın eşiğinde olduğunu savunan Öymen, CHP'nin ilkeleri doğrultusunda sanayi, ekonomi, tarım, iletişim gibi her konuda projelerin geliştirilmesi, halka anlatılması, değerlerin savunulması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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