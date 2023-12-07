HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer fıtık ameliyatında hayatını kaybetti

CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer fıtık ameliyatında hayatını kaybetti

07.12.2023 21:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine İlçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’nde göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. CHP lideri Özgür Özel ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer fıtık ameliyatında hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti.

TEKRAR AMELİYATA ALININCA...

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP’den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya’ya gitti. Dinçer’in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer’in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer’in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine’de toprağa verileceği öğrenildi

PEŞ PEŞE MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Dinçer için taziye mesajı yayınladı. Özel mesajında, "Yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim eczacı meslektaşım Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer’e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve Çine'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından, "Yol arkadaşımız, Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Enver Salih Dinçer'e Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevdiklerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" mesajını paylaştı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal'dan İnce'ye sert sözler: GüvenmiyorumFatih Portakal'dan İnce'ye sert sözler: Güvenmiyorum
1 hafta rahat durabildiler! 5 dakikada 300 bin liralık soygun1 hafta rahat durabildiler! 5 dakikada 300 bin liralık soygun
Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili açıklama! "Provokasyon amaçlı"Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili açıklama! "Provokasyon amaçlı"
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı CHP
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan İnce'ye sert sözler: Güvenmiyorum

Fatih Portakal'dan İnce'ye sert sözler: Güvenmiyorum

Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı!

Tek tek rakam verdi! Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı...

Tek tek rakam verdi! Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı...

Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari ile kaza yaptı

Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari ile kaza yaptı

Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.