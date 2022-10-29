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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 29 Ekim mesajı! 'Cumhuriyetimizin 100. yaşı...'

29.10.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu mesajında "Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 29 Ekim mesajı! 'Cumhuriyetimizin 100. yaşı...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik düşü, millet egemenliğinin nişanesi güzel Cumhuriyetimizin 99. yaşı kutlu olsun.

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk’ün liderliğinde milletimiz, eşsiz bir mücadele ile kazandığı bağımsızlığını, yine eşsiz bir irade ile millet egemenliğine emanet etmiştir. Cumhuriyet’i kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak görevimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. Büyük bir inanç ve kararlılıkla söylüyorum ki; Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Milletimiz müsterih olsun, ülkemizi bu darboğazdan el ele, omuz omuza çıkaracağız. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi, demokrasi ile taçlandıracağız.

Bu duygu ve inançla 99. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Doğum günün kutlu olsun Türkiye!"


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP 29 ekim cumhuriyet bayramı

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