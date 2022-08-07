CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslenerek "Sınava girmeyin" dedi. İşte detaylar...

"ÖĞRETMENLERE SESLENİYORUM; BU SAYGISIZLIĞA KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz." ifadelerini kullandı.





