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  4. CHP liderine mezarlıkta sözlü tepki! Olay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP liderine mezarlıkta sözlü tepki! Olay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

21.04.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki ziyaretinde mezarlıkta bir kişinin sözlü tepkisine maruz kaldı. Olay sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir" dedi.

CHP liderine mezarlıkta sözlü tepki! Olay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için gittiği Adıyaman'da mezarlıkta dua ettiği sırada bir vatandaşın sözlü tepkisine maruz kaldı.

"BU FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR Kİ"

Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi. Mezarlıktaki diğer vatandaşlar da tepki gösteren kişiye yönelik "Ne kadar terbiyesizsin" diyerek Kılıçdaroğlu'na destekte bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu olay sonrası Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."

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Adıyaman Kemal Kılıçdaroğlu

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