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  4. CHP'nin bugünkü toplantısıyla ilgili bomba kulis! "Çok net, dedikodu değil" diyerek açıkladı: "6'lı masadan kalkalım mı kalkmayalım mı..."

CHP'nin bugünkü toplantısıyla ilgili bomba kulis! "Çok net, dedikodu değil" diyerek açıkladı: "6'lı masadan kalkalım mı kalkmayalım mı..."

20.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir araya geldikten sonra Parti Meclisi toplantısında yer alacak. Altılı masada adayın kim olacağıyla ilgili tartışmaların devam ettiği süreçte bugünkü toplantıyla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sevilay Yılman'ın "Çok net, dedikodu değil" diyerek paylaştığı kulis bilgisine göre bugünkü toplantı "olağanüstü" nitelikte ve "6'lı masadan kalkalım mı kalkmayalım mı" konusu konuşulacak.

CHP'nin bugünkü toplantısıyla ilgili bomba kulis! "Çok net, dedikodu değil" diyerek açıkladı: "6'lı masadan kalkalım mı kalkmayalım mı..."

Seçimler için 14 Mayıs tarihinin gündeme gelmesinin ardından gözler 6'lı masadan çıkacak adaya çevrildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıksa da Akşener'in Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmadığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor ve İYİ Parti liderinin İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı desteklediği kaydediliyor. Son günlerde DEVA Partisi Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları da yeni tartışmaları beraberinde getirirken iddiaya göre CHP, 6'lı masada yer almaya devam edip etmemeyi sorguluyor.

Yılman, HaberTürk canlı yayınında konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bir kere bu toplantı olağanüstü. Aldığım kulisi söylüyorum; Çok net dedikodu değil. Birincisi aday falan gündem de ama yarın en çok neyi konuşacaklar biliyor musun? Bomba! 6'lı masadan kalkalım mı kalkmayalım mı... Çünkü anladığım kadarıyla Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ciddi bir direnci var. Bunu çok net bir şekilde de ifade etti. Sonra Davutoğlu ve Babacan'ın açıklamaları yansıdı... Acaba masada olmakla doğru mu yanlış mı yapıyoruz, bu durum lehimize mi aleyhimize mi bunu konuşacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa

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