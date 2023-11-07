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CHP’nin yeni lideri Özgür Özel'e İzmir'de davul zurnalı coşkulu karşılama! Ezilme tehlikesi geçirdiler

07.11.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı için geldiği İzmir Adnan Menderes Havaalanında partililer tarafından karşılandı. Coşkuyla karşılanan CHP lideri Özel'e yoğun ilgi gösterilirken, alanda zaman zaman ezilme tehlikeleri yaşandı.

CHP’nin yeni lideri Özgür Özel'e İzmir'de davul zurnalı coşkulu karşılama! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38. Olağan Kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alarak genel başkan seçilen Özgür Özel, memleketi Manisa’ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havaalanına uçakla iniş yaptı. Havaalanında partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özgür Özel’e yoğun ilgi gösterildi.

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EZİLME TEHLİKESİ YAŞANDI

Alandaki yoğunluk nedeniyle, basın mensupları ve vatandaşlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı. Bazı partililerin yaşanılan zor anlara isyan ettiği görüldü.

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Davul, zurna eşliğinde meşalelerin yakıldığı karşılama programı sonrası Özel, kara yolu ile Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.

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(DHA - İHA)

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