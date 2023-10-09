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Christine McGuinness dekoltesini kontrol edemedi! Kaydıkça kaydı ve...

09.10.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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35 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Christine McGuinness katıldığı davetten dönerken zor anlar yaşadı. Ünlü TV yıldızı kayan dekoltesini kontrol edemeyince göğüslerini elleriyle kapadı.

İngiliz model, ITVBe gerçeklik dizisi The Real Housewives of Cheshire katılımcısı ve TV yıldızı Christine McGuinness Pride Of Britain Ödülleri'ne katıldı. Ünlülerin akın ettiği gecede resmen dekolteler yarıştı.

35 yaşındaki eski güzellik kraliçesi, kırmızı straplez elbisesiyle büyüleyici görünüyordu ancak elbiseyi kontrol etmesi biraz zor oldu.

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Christine, göz alıcı giysisinin içinde kalmasını sağlamak için geniş göğüs dekoltesini elleriyle kapatmak zorunda kaldı.

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Güzel yıldıza 35 yaşındaki Helen Flanagan eşlik etti.

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