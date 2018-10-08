Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo vermişti. Dilligil'in zaman içerisindeki büyük değişimi dikkat çekti.

Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi.

Gün geçtikçe eriyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 5 kilo daha vereceğini yazdı. Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden Dilligil, hemen hemen her gün spora gidiyor.

3 yılda sağlıklı bir şekilde kilo veren ünlü oyuncunun son paylaşımında iyice kilo verdiği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

YAŞAM BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDASIN

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"Tüp mide derken bir açıklık getireyim, hala soranlar var çünkü, tüp-müp taktırmıyoruz. Sadece mide küçültülüyor. Tabii ki bi dünya kontrolden sonra. Öyle 3/5 kilo vereyim, 90-60-90 olayım falan deyince olmuyor!!! Sonrası da ohhh kestirdin mideyi verdin kiloları kadar kolay da olmuyor.

Başta hızla verilen kilolar bir yerden sonra doğal olarak duruyor ve sen artık yaşam biçimini değişmek zorunda kalıyorsun, sağlıklı ve düzenli olmak zorundasın! Sporu hayatına katman şart! Zira mide büyüyebilen bir şey, bu unutulmamalı! Aldığın 2-3 kilo panik etkisi yaratıyor, acaba yeniden mi diye! Bazen mide tamam ama beyin obeziteni yenemiyorsun!! Bunun için kendine iyi bakmalısın! Düzenli beslenme, egzersiz şart. Her normal insan gibi. Vermeye çalıştığın 3-5 kilonun zevk-i ise kaçınılmaz 38-39 kilodan sonra."