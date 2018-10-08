Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo vermişti. Dilligil'in zaman içerisindeki büyük değişimi dikkat çekti.
Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi.
Gün geçtikçe eriyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 5 kilo daha vereceğini yazdı. Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden Dilligil, hemen hemen her gün spora gidiyor.
3 yılda sağlıklı bir şekilde kilo veren ünlü oyuncunun son paylaşımında iyice kilo verdiği takipçilerinin gözünden kaçmadı.
YAŞAM BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDASIN
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:
"Tüp mide derken bir açıklık getireyim, hala soranlar var çünkü, tüp-müp taktırmıyoruz. Sadece mide küçültülüyor. Tabii ki bi dünya kontrolden sonra. Öyle 3/5 kilo vereyim, 90-60-90 olayım falan deyince olmuyor!!! Sonrası da ohhh kestirdin mideyi verdin kiloları kadar kolay da olmuyor.
Başta hızla verilen kilolar bir yerden sonra doğal olarak duruyor ve sen artık yaşam biçimini değişmek zorunda kalıyorsun, sağlıklı ve düzenli olmak zorundasın! Sporu hayatına katman şart! Zira mide büyüyebilen bir şey, bu unutulmamalı! Aldığın 2-3 kilo panik etkisi yaratıyor, acaba yeniden mi diye! Bazen mide tamam ama beyin obeziteni yenemiyorsun!! Bunun için kendine iyi bakmalısın! Düzenli beslenme, egzersiz şart. Her normal insan gibi. Vermeye çalıştığın 3-5 kilonun zevk-i ise kaçınılmaz 38-39 kilodan sonra."
96 KİLOYLA AMELİYATA GİRDİM
Çiçek Dilligil ameliyat olmaya karar verdiği süreci şu sözlerle anlatmıştı:
"90'lı kilolara geldiğimde ameliyat olmaya karar verdim. Doktorum 'ye' dedi. Bütün bir yazı yiyerek geçirdim. 96 kiloyla ameliyata girdim.
-Ben bir şeye karar verdiğim zaman sadece pozitif tarafını düşünürüm. Ne bir ağrı sızı yaşadım, ne de bir yeme problemi yaşadım. Artık bir mağazaya girip small alışveriş yapmak istiyorum.
8 TANE DOKTOR DOLAŞTIKTAN SONRA...
-Çok diyet uyguladım, hiçbir diyetisyene sözüm yok. Ben istikrarsız oldum. Şu an istesem de o düzene dönemiyorum. Yeme içme sisteminiz oturuyor. Mantı sipariş veriyoruz, iki çatal alıyor 'ay çok doydum' diyor.
-'Can isteme' hormonunu kesiyorlar ameliyatta. Un helvası ve mercimek köftesi... Gecenin 4'ünde 'un helvası' diyerek uyanıyordum. Şimdi görmek istemiyorum."
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