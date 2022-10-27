Cici filminin konusu nedir? Cici filminin oyuncuları kimler? Bugün Netflix'te!

Fragmanıyla dikkat çeken Cici filmi 27 Ekim'de Netflix'te seyircilerle buluşuyor. Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Okan Yalabık, Yılmaz Erdoğan gibi ekranların tanınan simaları yer aldı. Peki Cici filminin konusu nedir? Cici filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

CİCİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cici filmi, başrolünde Öykü Karayel'in yer aldığı 'Bir Başkadır' dizisiyle gündeme gelen Berkun Oya tarafından yazıldı ve yönetildi. Cici filminde, acı bir kayıptan sonra köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 sene sonra eski evlerinde buluşması işleniyor.

CİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Fatih Artman

Funda Eryiğit

İncinur Daşdemir

Nur Sürer

Okan Yalabık

Olgun Şimşek

Şevval Balkan

Yılmaz Erdoğan

