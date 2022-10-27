Cici filminin konusu nedir? Cici filminin oyuncuları kimler? Bugün Netflix'te!

Fragmanıyla dikkat çeken Cici filmi 27 Ekim'de Netflix'te seyircilerle buluşuyor. Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Okan Yalabık, Yılmaz Erdoğan gibi ekranların tanınan simaları yer aldı. Peki Cici filminin konusu nedir? Cici filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Cici filmi, başrolünde Öykü Karayel'in yer aldığı 'Bir Başkadır' dizisiyle gündeme gelen Berkun Oya tarafından yazıldı ve yönetildi. Cici filminde, acı bir kayıptan sonra köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 sene sonra eski evlerinde buluşması işleniyor.
Ayça Bingöl
Fatih Artman
Funda Eryiğit
İncinur Daşdemir
Nur Sürer
Okan Yalabık
Olgun Şimşek
Şevval Balkan
Yılmaz Erdoğan