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Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar

04.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler meslek değiştirdi. Daha önce DJ'lik yapan Cicişler, şimdilerde şarkıcılık yapmaya başladı. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen kardeşler, şan dersi almaya da başladı.

Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, bu sefer de meslek tercihleriyle isimlerinden söz ettirdi. Yıllarca birçok mekanda sahneye çıkaran DJ'lik yapan kardeşler, bu sefer de şarkıcılığa soyundu.

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"HERKES DJ OLDU BİZ DE ŞARKICILIĞA GEÇİŞ YAPTIK"

Instagram hesabından kardeşiyle çıktıkları mekanda şarkı söylediği anları paylaşan Esra Ersoy, "Şan dersi de almaya başladık. Ciddi ciddi DJ'likten istifa edip şarkıcılığa geçiş yapıyoruz.

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Neden derseniz bizden sonra herkes DJ oldu. Sizin için çok güzel bir repertuar hazırladık" dedi. Kardeşlerin bu kararına takipçilerinden binlerce destek yorumu geldi.

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