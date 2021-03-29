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Çift ekranlı telefon: Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

29.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro ile birlikte Mi 11 Ultra'yı da lanse etti. Mi 11 Pro'ya nazaran tasarımsal çok büyük değişikliklere sahne olan Mi 11 Ultra, arka tarafından bir ekran bulunduruyor. Telefon, DxOMark'a göre dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu.

Çift ekranlı telefon: Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 29 Mart etkinliği başladı. Etkinlikte ilk olarak Xiaomi Mi 11 Pro tanıtıldı. Mi 11 Pro'nun ardından ise merakla beklenen, hatta daha önce sızıntılarda ortaya çıktığı kadarıyla çift ekranlı olacağı düşünülen Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı.

XİAOMİ Mİ 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın özellikleri arasında 6,81 inç 2K 120 Hz Samsung E4 kodlu OLED ekran var. Bu ekran Mi 11 Pro ile benzer. Mi 11 Ultra, beklendiği üzere Snapdragon 888 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 256 GB/512 GB dahili depolama alanı destek veriyor. 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile gelen telefonun asıl dikkat çeken noktaları ise arka tarafında bulunuyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri

Mi 11 Ultra, DxOMark'a göre dünyanın en iyi kamera performasına sahip akıllı telefonu. Peki telefon bu unvanı nasıl kazanıyor? DxOMark testine göre telefon 143 puan alıyor. Böylece Mi 11 Ultra, test ekibinin bugüne dek en iyi kameraya sahip telefon olarak listelediği Mate 40 Pro Plus'ı geride bırakıyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra kamera

Telefonun arkasında oldukça büyük bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurumda Samsung ISOCELL GN2 sensörlü 50 MP ana kamera, Sony IMX586 sensörlü 48 MP ultra geniş açılı kamera + Sony IMX586 sensörlü 48 MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Telefon 5x optik zoom ve 120x hibrit zoom yapabiliyor. Ayrıca bu kurumda bir de küçük bir ekran bulunuyor ve bu ekran bizleri oldukça şaşırtıyor. Ekran ile arka kamerayı kullanarak selfie'ler çekilebiliyor. Bu noktada telefonun 20 MP'lik bir ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi 11 Ultra kamera özellikleri

İŞTE XİAOMİ Mİ 11 ULTRA'NIN FİYATI

Mi 11 Ultra'nın fiyatı (8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı) yaklaşık 915 dolardan başlıyor. 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı için yaklaşık 990 dolar, 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama alanı için ise yaklaşık 1060 dolar ödemek gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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