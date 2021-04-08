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Çift fanı olan telefon: Lenovo Legion Phone Duel 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

08.04.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lenovo Legion Phone Duel 2 oyuncu telefonu resmen duyuruldu. Lenovo'nun yeni bir oyuncu telefonu çıkartacağı söylentilerinin hemen ardından tanıtılan Lenovo Legion Phone Duel 2'nin bir değil iki soğutma fanı var.

Çift fanı olan telefon: Lenovo Legion Phone Duel 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oyuncu telefonu pazarında rekabet iyice kızışmaya başladı. Samsung'un bu sektöre adım atacağı söylense de halihazırda Çinli bazı üreticiler olmak üzere yeni oyuncu telefonlarını görücüye çıkardı. Son olarak Xiaomi, Black Shark 4 serisini tanıttı. Şimdi ise bir dizi sızıntıların arkasından, çift soğutma fanına sahip Lenovo Legion Phone Duel 2 duyuruldu.

LENOVO LEGION PHONE DUEL 2'NİN ÖZELLİKLERİ BİLGİSAYARLARI ANDIRIYOR

Lenovo Legion Phone Duel 2, bildiğimiz telefonlardan biraz farklı. Örneğin telefonun tam arka noktasında RGB aydınlatmalı bir Legion logosu bulunuyor. Bu logonun yanlarında çift kamera kurulumu ve çift fana sahip soğutma sisteminin hava çıkış kanalları yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise ince çerçeveli, herhangi bir çentiğe yer vermeyen 6,9 inçlik Full HD+ bir ekran bulunuyor. Ön kamera, açılır kapanır bir mekanizma halinde sunuluyor. Ekran ise 144 Hz yenileme hızına destek veriyor ve AMOLED teknolojisine sahip. Akıllı telefona Snapdragon 888 işlemcisi güç verirken, bu işlemciye 12 GB RAM, 16 GB RAM veya ilginç bir şekilde 18 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek var.

Lenovo Legion Phone Duel 2 özellikleri

Legion Legion Phone Duel 2, gerekli enerjisini 5.500 mAh'lik 90W kablolu hızlı şarj destekli bataryasından karşılıyor. Telefonun çok ilginç bir tasarıma sahip olan arka kısmında ise 64 MP'lik ana kamera ve 16 MP'lik ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Açılır kapanır mekanizmaya sahip ön kamera, 44 MP çözünürlüğünde. Telefonun iki adet USB Type-C bağlantı girişine yer verdiğini de bu noktada belirtmiş olalım.

Lenovo Legion Phone Duel 2

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İŞTE ÇİFT FANLI LENOVO LEGION PHONE DUEL 2'NİN FİYATI

Lenovo Legion Phone Duel 2'nin fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model için 799 euro, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip model için ise 999 euro olacak. 18 GB RAM'li, bazı bilgisayarları kıskandıran modelin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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akıllı telefon
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