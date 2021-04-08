Çift fanı olan telefon: Lenovo Legion Phone Duel 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oyuncu telefonu pazarında rekabet iyice kızışmaya başladı. Samsung'un bu sektöre adım atacağı söylense de halihazırda Çinli bazı üreticiler olmak üzere yeni oyuncu telefonlarını görücüye çıkardı. Son olarak Xiaomi, Black Shark 4 serisini tanıttı. Şimdi ise bir dizi sızıntıların arkasından, çift soğutma fanına sahip Lenovo Legion Phone Duel 2 duyuruldu.

LENOVO LEGION PHONE DUEL 2'NİN ÖZELLİKLERİ BİLGİSAYARLARI ANDIRIYOR

Lenovo Legion Phone Duel 2, bildiğimiz telefonlardan biraz farklı. Örneğin telefonun tam arka noktasında RGB aydınlatmalı bir Legion logosu bulunuyor. Bu logonun yanlarında çift kamera kurulumu ve çift fana sahip soğutma sisteminin hava çıkış kanalları yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise ince çerçeveli, herhangi bir çentiğe yer vermeyen 6,9 inçlik Full HD+ bir ekran bulunuyor. Ön kamera, açılır kapanır bir mekanizma halinde sunuluyor. Ekran ise 144 Hz yenileme hızına destek veriyor ve AMOLED teknolojisine sahip. Akıllı telefona Snapdragon 888 işlemcisi güç verirken, bu işlemciye 12 GB RAM, 16 GB RAM veya ilginç bir şekilde 18 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek var.