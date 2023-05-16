Çift vajinayla doğan kadın ikizlerini kucağına aldı! “Her rahimde bir tane bebek büyüttüm”

Avustralya’da yaşayan iki vajinasıyla dünyaya gelen 24 yaşındaki Madeline Kaklikos bir anne, bir rahminde tüp bebek yöntemiyle bir bebeğe diğer rahminde ise doğal olarak diğer bir bebeğe hamile kaldıktan sonra ikizlerini karşıladı. İkiz bebekler tıp dünyasına geçerek 50 milyonda bir görülen vaka olarak kayıtlara geçti.

“AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEDİ”

İkiz bebeklere hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını dile getiren anne Madeline, “10 kez doğurganlık tedavisi gördüm ve yıllarca hamile kalmaya çalıştım. Doğal yollardan bir çocuk sahibi olabileceğim aklımın ucundan bile geçmedi. Öğrendiğimde hem çok mutlu oldum hem de büyük bir şaşkınlık yaşadım” dedi.