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Çift vajinayla doğan kadın ikizlerini kucağına aldı! “Her rahimde bir tane bebek büyüttüm”

16.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 24 yaşındaki Madeline Kaklikos ve eşi 27 yaşındaki Jon Kaklikos yaklaşık 5 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olabilmek için tedavi görüyordu. Çift Cole ve Nate adını verdiklerini ikiz bebeklerini kucaklarına aldılar. Çift vajinayla doğan anne Madeline 50 milyonda bir gerçekleşen durumlar bebeklerini iki farlı rahimde büyüttü.

Çift vajinayla doğan kadın ikizlerini kucağına aldı! “Her rahimde bir tane bebek büyüttüm”

Avustralya’da yaşayan iki vajinasıyla dünyaya gelen 24 yaşındaki Madeline Kaklikos bir anne, bir rahminde tüp bebek yöntemiyle bir bebeğe diğer rahminde ise doğal olarak diğer bir bebeğe hamile kaldıktan sonra ikizlerini karşıladı. İkiz bebekler tıp dünyasına geçerek 50 milyonda bir görülen vaka olarak kayıtlara geçti.

“AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEDİ”

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İkiz bebeklere hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını dile getiren anne Madeline, “10 kez doğurganlık tedavisi gördüm ve yıllarca hamile kalmaya çalıştım. Doğal yollardan bir çocuk sahibi olabileceğim aklımın ucundan bile geçmedi. Öğrendiğimde hem çok mutlu oldum hem de büyük bir şaşkınlık yaşadım” dedi.

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Vajina Rahim hamilelik doğum

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